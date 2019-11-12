Глава Пентагона ответил на вопрос об импичменте Трампа по-русски

Глава Пентагона Марк Эспер ответил на разных языках, будет ли ведомство мстить подполковнику Александру Виндману. Об этом сообщили РИА "Новости".

Глава Минобороны ответил на вопрос журналистов, связанный с военным, давшим показания в Конгрессе по поводу импичмента президента США Дональда Трампа. Александр Виндман находился в числе тех, кто слушал разговор президентов США и Украины.

Марк Эспер ответил отрицательно на вопрос, будет ли ведомство "мстить" подполковинку.

"No, нет, nein. Какой язык вам подходит?" – заявил министр.

Ранее мы сообщали о том, что Пентагон готовится вывести войска из Афганистана.

Видео: YouTube / The White House, CNBC Television