Глава Пентагона ответил на вопрос об импичменте Трампа по-русски

Глава Минобороны ответил на вопрос журналистов, связанный с военным, давшим показания в Конгрессе по поводу импичмента президента США Дональда Трампа. Александр Виндман находился в числе тех, кто слушал разговор президентов США и Украины.
Марк Эспер ответил отрицательно на вопрос, будет ли ведомство "мстить" подполковинку.
"No, нет, nein. Какой язык вам подходит?"
– заявил министр.
Ранее мы сообщали о том, что Пентагон готовится вывести войска из Афганистана.
Видео: YouTube / The White House, CNBC Television
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