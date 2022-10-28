Ллойд Остин объяснил, для чего Вашингтону нужна ядерная триада.

Глава Пентагона назвал фундаментальную роль ядерного оружия США. Руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин подчеркнул, что эта цель заключается в сдерживании ядерного нападения на Вашингтон, международных союзников и партнеров. Чиновник добавил, что власти страны привержены своей модернизации собственной атомной триады, включая все существующие элементы.

Пока существует ядерное оружие, основная роль ядерного оружия США заключается в сдерживании ядерного нападения на Соединенные Штаты, наших союзников и наших партнеров. Ллойд Остин, глава Пентагона

В США не считают учения России прикрытием для ядерного удара по Украине.

Фото и видео: YouTube / NowThis News

