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Глава Пентагона назвал фундаментальную роль ядерного оружия США

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Ллойд Остин объяснил, для чего Вашингтону нужна ядерная триада.

Глава Пентагона назвал фундаментальную роль ядерного оружия США. Руководитель американского оборонного ведомства Ллойд Остин подчеркнул, что эта цель заключается в сдерживании ядерного нападения на Вашингтон, международных союзников и партнеров. Чиновник добавил, что власти страны привержены своей модернизации собственной атомной триады, включая все существующие элементы.

Пока существует ядерное оружие, основная роль ядерного оружия США заключается в сдерживании ядерного нападения на Соединенные Штаты, наших союзников и наших партнеров.

Ллойд Остин, глава Пентагона

В США не считают учения России прикрытием для ядерного удара по Украине.

Фото и видео: YouTube / NowThis News
 

Теги: ллойд остин, пентагон, ядерная триада, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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