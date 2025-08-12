Глава Пентагона допустил возможность своего участия в саммите Россия - США

Пит Хегсет рассказал о своем рабочем графике.

Глава американского министерства по обороне Пит Хегсет допустил возможность своего участия в саммите "Россия - США" на Аляске. Соответствующее заявление от 11 августа шеф Пентагона сделал в эфире местного телеканала FOX News. Иностранный чиновник добавил, что присоединится к официальному мероприятию на высшем уровне в том случае, если это ему позволит рабочий график. Таким образом эксперт ответил на вопрос ведущей программы, будет ли он присутствовать на встрече президента-республиканца Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно. Пит Хегсет, шеф Пентагона

Фото и видео: YouTube / Fox News