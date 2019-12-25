Глава Пентагона: США помогают Украине "отстаивать суверенитет" в соответствии с запросами

Ллойд Остин рассказал о том, что поддержка Киеву будет оказываться столько, сколько будет нужно.

Глава Пентагона заявил о том, что США помогают Украине "отстаивать суверенитет" в соответствии с запросами. Соответствующее заявление Ллойд Остин сделал в рамках совместной пресс-конференции в Риге, которую он провел по результатам рабочей встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом. Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон готов предоставлять военную помощь Киеву столько, сколько потребуется для его защиты.

Мы привержены идее помощи Украине, снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Мы будем этим заниматься столько, сколько нужно. Ллойд Остин, глава Пентагона

Ллойд Остин подчеркнул, что власти США сделали достаточно для обеспечения национальной безопасности Украины. При этом страна является лишь одним из участников списка государств, которые помогают киевскому режиму. В Пентагоне пояснили, что в перечне значится примерно 50 стран. Международные союзники вместе работают над тем, чтобы искать денежные средства для поддержки Украины.

Пентагон: США снабжают Украину противорадиолокационными ракетами.

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