Министр США выступил на встрече в "Рамштайне".

Глава Пентагона Остин заявил о решающем моменте в конфликте на Украине. Американский министр по обороне в ходе выступления на встрече рабочей группы по оказанию военной помощи Вооруженным силам Украины на базе "Рамштайн" в Германии отметил, что сейчас в региональном кризисе наступает переломный момент, поэтому международные союзники не должны медлить в сфере поставок киевскому режиму.

Это переломный момент ... Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас. Поэтому мы не остановимся. Ллойд Остин, глава Пентагона

Ранее генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг выразил надежду на то, что по результатам встречи контактной группы в "Рамштайне" будут приняты дополнительные решения о поставках тяжелого вооружения для ВСУ.

Офицер разведки Коффлер: США столкнулись с опасным дефицитом оружия из-за помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix