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Глава OMV дал совет властям Украины в ситуации с "Северным потоком - 2"
Вчера, 15:41
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phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Глава OMV дал совет властям Украины в ситуации с "Северным потоком - 2"

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Он рекомендует Киеву предложить "Газпрому" привлекательные условия.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что Украине не стоит мешать строительству газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, власти страны должны предложить "Газпрому" привлекательные условия транзита газа в Европу. Зеле уверен, что в случае предоставления Киевом российской компании выгодного предложения, руководство его рассмотрит.

Сделайте привлекательное предложение, и если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу.

Райнер Зеле, глава OMV

Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что строительство газопровода "СП-2" закончится до конца 2021 года. После окончания работ проект будет введен в эксплуатацию.

Ранее Трамп обвинил Байдена в поддержке "Северного потока - 2".

Фото: pixabay.com
 

Теги: omv, газ, райнер зеле, северный поток - 2, транзит газа через украину, украина
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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