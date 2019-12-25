Глава OMV дал совет властям Украины в ситуации с "Северным потоком - 2"

Он рекомендует Киеву предложить "Газпрому" привлекательные условия.

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что Украине не стоит мешать строительству газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, власти страны должны предложить "Газпрому" привлекательные условия транзита газа в Европу. Зеле уверен, что в случае предоставления Киевом российской компании выгодного предложения, руководство его рассмотрит.

Сделайте привлекательное предложение, и если вы предложите "Газпрому" транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит. Понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу. Райнер Зеле, глава OMV

Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что строительство газопровода "СП-2" закончится до конца 2021 года. После окончания работ проект будет введен в эксплуатацию.

Ранее Трамп обвинил Байдена в поддержке "Северного потока - 2".

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