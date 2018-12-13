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Вчера, 10:46
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nastya960
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Глава НИИ космического приборостроения сбежал в Грецию во время проверки ФСБ

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Оттуда он прислал заявление об увольнении по собственному желанию.

Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Юрий Яскин отправился в Европу под предлогом командировки. В скором времени от него в Россию пришло заявление об увольнении. Последний раз Юрия видели в Греции. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Примечательно, что такой внезапный отъезд совпал с проверками, которые проводят сотрудники ФСБ. Теперь сотрудники федеральных служб проверят лично и Яскина.

По всей видимости, он опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств.

Источник "Коммерсанта"

Новым главой Научно-исследовательского института космического приборостроения стал Алексей Шашков.

Видео: Роскосмос ТВ/ YouTube 

Теги: бюджет, нии космического приборостроения, проверки, фсб
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Вчера 12:51

Вран Русского народа работал в Роскосмосе. Что ему оставалось делать, когда его прижали? Бежать в Израиль или США. Он ведь там должен получить свои серебряники...

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