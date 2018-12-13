Глава НИИ космического приборостроения сбежал в Грецию во время проверки ФСБ

Оттуда он прислал заявление об увольнении по собственному желанию.

Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Юрий Яскин отправился в Европу под предлогом командировки. В скором времени от него в Россию пришло заявление об увольнении. Последний раз Юрия видели в Греции. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Примечательно, что такой внезапный отъезд совпал с проверками, которые проводят сотрудники ФСБ. Теперь сотрудники федеральных служб проверят лично и Яскина.

По всей видимости, он опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств. Источник "Коммерсанта"

Новым главой Научно-исследовательского института космического приборостроения стал Алексей Шашков.

Видео: Роскосмос ТВ/ YouTube