Глава Минстроя назвал выполнимой задачу по вводу 85,5 млн кв. м жилья в 2021 году

Ирек Файзуллин объяснил, откуда регионы могут получить деньги на реализацию проектов.

Глава Минстроя назвал выполнимой задачу по вводу 85,5 млн квадратных метров жилья в 2021 году. Об этом министр по строительству и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказал в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник уточнил, что для достижения показателей необходимо активизировать подготовку новых территорий, выделенных под строительство.

У нас план - 85,5 млн кв. м жилья, эта задача выполнима нами в этом году. Самое главное - подготовить территории для будущего строительства, особенно с учетом использования инфраструктурных механизмов, которые появились в стране. Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ

В ведомстве подчеркнули, что на государственном уровне создан комплекс мер по экономической поддержки регионов. Речь идет о так называемом инфраструктурном меню. Местные власти могут брать бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры, а также привлекать средства при помощи инфраструктурных облигаций, получать средства из Фонда национального благосостояния.

Минстрой планирует упростить процедуру завершения долгостроев.

Фото: Piter.tv