Глава Минстроя назвал выполнимой задачу по вводу 85,5 млн кв. м жилья в 2021 году

Глава Минстроя назвал выполнимой задачу по вводу 85,5 млн квадратных метров жилья в 2021 году. Об этом министр по строительству и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказал в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Чиновник уточнил, что для достижения показателей необходимо активизировать подготовку новых территорий, выделенных под строительство.
У нас план - 85,5 млн кв. м жилья, эта задача выполнима нами в этом году. Самое главное - подготовить территории для будущего строительства, особенно с учетом использования инфраструктурных механизмов, которые появились в стране.
Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ
В ведомстве подчеркнули, что на государственном уровне создан комплекс мер по экономической поддержки регионов. Речь идет о так называемом инфраструктурном меню. Местные власти могут брать бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры, а также привлекать средства при помощи инфраструктурных облигаций, получать средства из Фонда национального благосостояния.
Минстрой планирует упростить процедуру завершения долгостроев.
Фото: Piter.tv
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