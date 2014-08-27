Глава Минобороны проинспектировал организацию боевой подготовки морпехов ЧФ

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота.
Подготовка велась на одном из полигонов Южного военного округа. С военнослужащими проводятся занятия по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке. Командующий ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук доложил министру обороны о программах обучения боевому применению и противодействию беспилотным летательным аппаратам.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Оса-АКМ".
Видео: Минобороны России
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