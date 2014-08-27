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Глава Минобороны проинспектировал организацию боевой подготовки морпехов ЧФ

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С военнослужащими проводятся занятия по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал организацию боевой подготовки военнослужащих соединения морской пехоты Черноморского флота.

Подготовка велась на одном из полигонов Южного военного округа. С военнослужащими проводятся занятия по тактико-специальной, огневой, медицинской, инженерной подготовке. Командующий ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук доложил министру обороны о программах обучения боевому применению и противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Оса-АКМ".

Видео: Минобороны России

Теги: андрей белоусов, боевая подготовка, минобороны россии, черноморский флот
Категории: Лента новостей, Новости России,

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