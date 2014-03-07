Глава Минфина Франции заявил, что термин "вторжение" не подходит для характеристики событий на Украине

Он сказал, что сейчас необходимо взвешивать слова.

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире телеканала BFM, что используемый Вашингтоном термин "вторжение" не подходит для характеристики событий на Украине.

Все слова должны иметь смысл. В нынешней обстановке надо взвешивать слова и сохранять хладнокровие. Брюно Ле Мэр, глава Минфина Франции

Министр отметил, что принятые санкции были вызваны посягательством России на территориальную целостность Украины. Однако они носят точечный характер.

Ле Мэр считает, что утверждение интересов России является основным мотивом президента Владимира Путина.

Ранее Кулеба заявил, что Украина будет сражаться за каждый дюйм земли.

Видео: YouTube / RMC