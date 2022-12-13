Глава МВФ Георгиева заявила, что банковский кризис усложнил борьбу с инфляцией в мире

Кристалина Георгиева оценила стабильность мирового финансового сектора.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что банковский кризис в США и Швейцарии усложнил борьбу с инфляцией в мире. Соответствующее заявление эксперт сделала в рамках публичного мероприятия на вашингтонской площадке. Выступление чиновницы предваряет весеннюю сессию руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Глава МВФ отметила, что банковский кризис продемонстрировал, как сложно переходить от периода низких процентных ставок и достаточной ликвидности к гораздо более высоким ставкам и дефициту ликвидности.

Даже несмотря на то, что центральные банки повышали процентные ставки самыми быстрыми и синхронными темпами за последние десятилетия, базовая инфляция остается упрямо высокой - отчасти из-за напряженности на рынках труда во многих странах. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Кристалина Георгиева уточнила, что ситуация с банками выявила провалы в сфере управления рисками в конкретных кредитных организациях, а также существующие упущения со стороны властей в сфере осуществления надзорной деятельности за ними. Глава МВФ уточнила, что при ограниченном финансовом напряжении Центробанки продолжат реализовывать курс по борьбе с инфляционными процессами, сохранится жестская позиция по недопущению ослабления инфляционных ожиданий. Одновременно с этим специалисты работают над устранением рисков нестабильности в финансовой сфере за счет предоставления ликвидности.

В МВФ назвали причину замедления экономической активности в США.

Фото и видео: YouTube / IMF