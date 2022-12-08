Глава МОК: Макрон хочет видеть все страны на ОИ-2024, даже в состоянии войны

Томас Бах рассказал о стремлении Франции пригласить к участию в том числе и Россию.

Глава МОК заявил, что французский президент Эмманюэль Макрон хочет видеть все страны на Олимпиаде в Париже в 2024, включая даже те государства, которые находятся в состоянии военных действий. Соответствующей информацией Томас Бах поделился с журналистами в ходе пресс-конференции, организованной по завершению заседания исполнительного комитета Международного олимпийского комитета.

Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и тех, которые находятся в состоянии войны, должны участвовать в них. Томас Бах, президент МОК

Напомним, что еще в конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в турнинах из-за украинского конфликта. Ряд ассоциацией исключили спортсменов от выступлений под своей эгидой. Дополнительно были отменены мировые соревнования, которые должна были проводиться в России. Ранее на саммите G20 ("Большой двадцатки" президент Индонезии Джоко Видодо выразил поддержку политической нейтральности спортивного направления и напомнил об объединяющей силе Олимпиады и Паралимпиады. Аналогичное решение о "духе мира" принимались в Генеральной Ассамблеи, признавались на Украине, России и в Белоруссии. В ООН выразили серьезную озабоченность запретом российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях только из-за их национальности, что является дискриминацией атлетов.

МОК оставил в силе санкции против России.

Фото и видео: YouTube / IOC Media

