Глава МИД Южной Кореи считает, что Китай должен предоставить объяснения инцидента с зондом

Пак Чин призвал сохранять американо-китайские отношения ради безопасности планеты.

Глава внешнеполитического ведомства Южной Кореи считает, что Китай должен предоставить объяснения инцидента с метеорологическим гражданским зондом, которые в настоящее время пролетает над территорий США. Иностранный объект находится в воздушном пространстве страны на протяжении нескольких дней. Соответствующую позицию дипломат из Сеула сделал в ходе совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном, организованной в Вашингтоне. Пак Чин уточнил, что "полностью понимает решение" своего коллегии перенести рабочий визит в Китай.

Считаю, что Китай должен как можно скорее предоставить честные объяснения того, что произошло. Пак Чин, глава МИД Южной Кореи

Министр иностранных дел Южной Кореи заметил, что китайско-американские отношения "крайне важны" для всего мира. Чиновник рассчитывает на то, что у Энтони Блинкена еще будет шанс посетить Пекин для общения с руководством КНР.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State