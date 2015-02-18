Глава МИД Украины назвал Донбасс ключевой темой переговоров Зеленского и Байдена в июле

Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке визита президента Украины в США.

Глава МИД Украины назвал Донбасс ключевой темой переговоров Владимира Зеленского и Джо Байдена в июле. Такое заявление представитель внешнеполитического ведомства сделал в эфире местного телеканала "1+1" в программе "Право на владу". Запись доступна на YouTube-платформе. Чиновник напомнил, что президент планирует посетить Белый дом летом текущего года.

Мы вошли в стадию подготовки визита. Безусловно, тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе будет ключевой во время визита. Там будет много других тем, но эта тема номер один. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Эксперт подчеркнул, что визит украинского президента в США может изменить многое в вопросах сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Власти страны надеются выйти на новый уровень по сотрудничеству с Западом в сферах безопасности и укрепления национальной обороны Киева. Дмитрий Кулеба заявил, что рад тому, что Белый дом надеется не на церемониальный визит Зеленского, а на такой, который даст конкретные результаты.

В Киеве отметили "публичные сигналы" на саммите Путина и Байдена.

Фото и видео: YouTube/ТСН