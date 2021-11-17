Глава МИД Турции назвал действия Армении на границе провокацией

Мевлют Чавушоглу рассказал, что Анкара поддержит Баку.

Глава МИД Турции назвал действия Армении на границе с Азербайджаном провокацией. Мевлют Чавушоглу огласил позицию Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе. Специалист уточнил, что страна поддержит Баку и не оставит братьев в одиночке в противостоянии Еревану. Турция намерена открыть новую главу в вопросе стабильности региона.

Никогда провокации не приведут к достижению цели. С такой позицией Армения теряет и будет терять. Нужно понять: вы оккупировали земли Азербайджана, он будет их защищать и освобождать. Азербайджан не одинок и не останется одиноким. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Напомним, что внешнеполитическое ведомство Армении рассказало, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. В ходе боев есть погибшие и пострадавшие со стороны Еревана. Армения потеряла две боевые позиции. В Минобороны РФ уточнили, что Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с обеими сторонами конфликта. Это привело к прекращению боев около пограничной горы Килисали.

Министр обороны Турции: С-400 будут задействованы в нужном месте и в нужное время.

Фото и видео: YouTube / ÜLKE TV