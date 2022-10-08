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Глава МИД Саудовской Аравии: королевство сокращает нефтедобычу не во вред США

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Адель аль-Джубейр объяснил Америке причину роста цен на топливо в США.

Глава МИД Саудовской Аравии заявил, что королевство сокращает добычу нефти не во вред американской стороне, а высокие цены на топливо в США не являются ответственностью Саудовской Аравии. Адель аль-Джубейр в интервью журналистам с телеканала FOX News добавил, что такие негативные последствия для Вашингтона следует считать следствием нехватки местных нефтеперерабатывающих заводов.

У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями.

Адель аль-Джубейр, глава МИД Саудовской Аравии

Министр иностранных дел уточнил, что Саудовская Аравия не ставила перед собой цель навредить США. Адель аль-Джубейр назвал неверной подобные размышления. Он добавил, что его страна не планировала этой задачи "целиком и политически".

Глава Ростуризма предложила Саудовской Аравии ввести полный безвизовый режим с РФ.

Фото и видео: YouTube / FOX News

Теги: fox news, адель аль-джубейр, мид, нефть, рост цен, саудовская аравия, сокращение добычи нефти
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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