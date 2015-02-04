Украинский журналист задал чиновнику из РФ провокационный вопрос.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров шуткой ответил на слова журналиста о "воровстве" зерна Москвой. Инцидент произошел во время совместной пресс-конференции министра в Анкаре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Чиновник заверил СМИ в том, что дипломаты занимаются на территории Украины избавлением восточной части страны от неонацистского режима. Он также призвал украинских корреспондентов "не равнять по себе", говоря о краже и дальнейшей продажи сельскохозяйственной продукции.

У вас все время голова болит о том, где бы что своровать? И вы думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично. Сергей Лавров, глава МИД РФ

таким образом российский министр отреагировал на провокационный вопрос украинских журналистов, один из которых решил вне регламента задать вопрос чиновнику о том, что, кроме украинского зерна,, из краденного России уже удалось продать.

Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку встречи на высшем уровне между Россией и Турцией.

Фото и видео: МИД России