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Глава МИД Монголии поздравил РФ с разработкой первой в мире вакцины от коронавируса

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Его визит в Москву — это первая зарубежная поездка члена нового правительства страны.

Глава МИД Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван поздравил Россию с разработкой первой в мире вакцины от коронавируса. Заявление он сделал во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Хотел поздравить от имени монгольского народа за усилия правительства РФ, медиков и ученых.

Нямцэрэнгийн Энхтайван, глава МИД Монголии

Он отметил, что его визит в Москву — это первая зарубежная поездка члена нового правительства страны.

Ранее мы писали, что премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай.

Видео: МИД России

Теги: лекарство от коронавируса, мид рф, монголия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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