Глава МИД Монголии поздравил РФ с разработкой первой в мире вакцины от коронавируса

Глава МИД Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван поздравил Россию с разработкой первой в мире вакцины от коронавируса. Заявление он сделал во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Хотел поздравить от имени монгольского народа за усилия правительства РФ, медиков и ученых.
Нямцэрэнгийн Энхтайван, глава МИД Монголии
Он отметил, что его визит в Москву — это первая зарубежная поездка члена нового правительства страны.
Ранее мы писали, что премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай.
Видео: МИД России
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