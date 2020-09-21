Глава МИД Монголии поздравил РФ с разработкой первой в мире вакцины от коронавируса

Его визит в Москву — это первая зарубежная поездка члена нового правительства страны.

Глава МИД Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван поздравил Россию с разработкой первой в мире вакцины от коронавируса. Заявление он сделал во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Хотел поздравить от имени монгольского народа за усилия правительства РФ, медиков и ученых. Нямцэрэнгийн Энхтайван, глава МИД Монголии

Он отметил, что его визит в Москву — это первая зарубежная поездка члена нового правительства страны.

Ранее мы писали, что премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай.

Видео: МИД России