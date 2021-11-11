Абдулайе Диоп не подтвердил сведения о сделке с частными военными.

Глава МИД Мали опроверг информацию о заключении контракта республики с ЧВК "Вагнер". Такое заявление перед журналистами чиновник Абдулайе Диоп сделал на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Иностранец уточнил, что его страна передала Франции данные о том. что правительство не подписывало никакого соглашения с частной военной компанией.

Мы уже напрямую общались с французскими коллегами по этому вопросу. Я подтвердил, что никакого контракта в этой области подписано не было. Малийские власти должны иметь возможность сами принимать решения, это наше право и наша ответственность. Абдулайе Диоп, глава МИД Мали

Эксперт объяснил СМИ, что сейчас властей Мали интересует не сотрудничество с частной военной компанией, а вопросы по обеспечению безопасности территории страны.

Лукашенко назвал убитого офицера КГБ участником операции с ЧВК Вагнера.

Фото и видео: МИД РФ