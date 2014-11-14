Глава МИД Латвии призвал жителей воздержаться от поездок в Белоруссию из-за "провокаций"

Эдгарс Ринкевичс напомнил о ситуации с Ryanair.

Глава МИД Латвии призвал жителей страны воздержаться от поездок в Белоруссию из-за "провокаций" в соседней республике. Об этом Эдгарс Ринкевичс сообщил в эфире местного телеканала LTV.

Я бы не советовал посещать Белоруссию, поскольку не исключены провокации со стороны этой страны. Конечно, при необходимости мы сможем оказать консульскую помощь, но ситуация там не так проста, как мы это знаем. Эдгарс Ринкевичс, глава МИД Латвии

Чиновник объяснил, что Европа имеет единую позицию в отношении Минска после ситуации, которая произошла с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair. В Латвии заметили, что если проанализировать те дискуссии, которые велись до и после "угона самолета", то сейчас ЕС един в вопросе введения санкций.

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