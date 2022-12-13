Глава МИД Канады призвала Си Цзиньпина поговорить с Зеленским, если КНР за мир на Украине

Мелани Жоли оценила тот факт, что глава Украины не общался с китайским председателем.

Глава канадского внешнеполитического ведомства призвала китайского представителя Си Цзиньпина поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским в том случае, если власти КНР выступают за мир на Украине и действительно намерены сыграть важную роль в мирном урегулировании ситуации. Такое предложение чиновница Мелани Жоли внесла во время своего выступления на конференции в Глобальном центре плюрализма в Оттаве.

Если Китай действительно хочет играть роль в мирных переговорах, то, в первую очередь, должен состояться разговор между двумя лидерами. Мелани Жоли, глава МИД Канады

По словам Жоли, президент Владимир Зеленский в личной беседе с ней ранее указал на тот момент, что до сих пор не встретился с председателем КНР.

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Фото и видео: YouTube / cpac