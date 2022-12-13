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Глава МИД КНР Цинь Ган: санкции не решат украинский кризис, необходимы мирные переговоры

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Цинь Ган призвал РФ и Украину начать переговоры.

Украинский кризис подошел к самому критическому моменту, а западные антироссийские санкции не могут решить имеющиеся региональные проблемы. Такое мнение в ходе официальной пресс-конференции с журналистами высказал китайский министр по иностранным делам Цинь Ган. Дипломат призвал стороны конфликта как можно скорее начать мирные переговоры. Пекин призывает заниматься не давлением, а выступать нза разумность, диалог и спокойствие. В МИД КНр рассчитывают на то, что в рамках урегулирования будут учтены все обеспокоенности Украины и России в сфере безопасности, что позволит достичь долгосрочной стабильности на территории европейского региона.

Украинский кризис подошел к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля.

Цинь Ган, глава МИД КНР

В Пекине исключили поставки оружия сторонам украинского конфликта.

Фото и видео: YouTube / Reuters

 

Теги: китай, мид, переговоры, санкции, цинь ган
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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