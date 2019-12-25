Глава МИД Германии оценил прогресс в переговорах с США по газопроводу "Северный поток-2"

Хайко Маас прокомментировал встречу Меркель и Байдена, которая пройдет 15 июля.

В МИД Германии считают, что продвинулись на переговорах с США по вопросам реализации российского проекта газопровода "Северный поток - 2". Такое заявление сделал министр внешнеполитического ведомства Хайко Маас вечером 13 июля во время визита в Детройт. Слова чиновника опубликованы на портале информационного агентства DPA.

За последние несколько недель была проделана большая подготовительная работа, и я думаю, что мы сблизились по многим позициям. Хайко Маас, глава ФРГ

Маас не стал комментировать вероятность того, что будет объявлен перерыв в переговорах между немецким канцлером Ангелой Меркель и американским президентом Джо Байденом. Политики должны встретиться в Белом доме 15 июля. В МИД ФРГ подчеркнули, что для сторон важно иметь цель. Он уверен, что специалисты ее добьются, хотя сроки отходят на второй план.

США: "Северный поток – 2" угрожает энергобезопасности Украины и Европы.

Фото: European Commission