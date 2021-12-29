Глава МИД ФРГ: вступление Украины в НАТО не значится в повестке дня

Анналена Бербок рассказала о споре с министром Сергеем Лавровым.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что вступление Украины в НАТО не значится в повестке дня. Такими данными министр внешнеполитического ведомства Германии поделилась в интервью местным журналистам из газеты медиагруппы Funke. Пока что Североатлантический военный альянс не намерен принимать в свои ряды никаких кандидатов из Восточной Европы.

В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД по поводу того, о чем мы вообще спорим. Анналена Бербок, глава МИД Германии

Немецкая чиновница оценила желание Украины стать членом НАТО. По ее словам, каждая страна мира, включая Россию, понимает, что этот вопрос не стоит на текущей повестке дня. Она напомнила, что суверенное государство вольно самостоятельно выбирать путь развития и союзы, к которым хочет присоединиться. При этом в МИД ФРГ уточнили, что жители Донбасса уже долгое время страдают от вооруженного конфликта.

Белый дом прокомментировал отказ Германии поставлять оружие Украине.

Фото: Youtube / Ihr Programm