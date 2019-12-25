Глава МИД Чехии намерен убедить ЕС во втором полугодии 2022 года отказаться от нефти из РФ

Ян Липавский рассказал о призыве Праги принять Киев во состав ЕС как можно быстрее.

Глава МИД Чехии намерен убедить Евросоюз во втором полугодии 2022 года (с 1 июля до 31 декабря) отказаться от поставок российской нефти в регион. Соответствующее заявление чиновник сделал во время объявления итогов встречи лидеров МИД стран-участниц группы Central 5, в которую кроме Праги попали Венгрия, Словакия, Австрия и Словения. По словам министра по внешней политике, основной темой мероприятия, проводимого в дворце Штиржин под Каменицей, стала ситуация на Украине.

В течение нашего председательства в Совете ЕС я хотел бы остановить импорт нефти из России. Мы должны минимизировать контакты с Россией…Украина должна стать членом ЕС как можно быстрее. Это политическое решение, которое мы не должны бояться. Ян Липавский, глава МИД Чехии

Ян Липавский отметил прессе, что Чехия во время своего председательства в Евросоюзе организует конференцию государств-доноров, которые призваны помочь киевскому режиму восстановить страну после завершения конфликта с Россией. В частности, будет сформирован специальный финансовый фонд для реконструкции Украины.

Глава МИД Чехии поддержал желание Украины, Молдавии и Грузии вступить в ЕС.

Фото: European Commission