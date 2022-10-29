Глава МАГАТЭ заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов от США к России

Рафаэль Гросси оценил влияние России, Китая и США в сфере ядерной энергетики.

Глава МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси считает, что Вашингтон утратил лидерские позиции в вопросе ядерных технологий. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе выступления на мероприятии, организованном Фондом Карнеги в США. Ведущий встречи указал гостю на то, что власти США не представляют из себя столь влиятельного мирового экономического игрока по коммерческим ядерным технологиям, каковыми являются Россия и Китай. Также Гросси раскритиковал темпы формирования защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Он уточнил, что за последние 20 лет только три процента добавленных гигаватт приходятся на долю США.

Это проблема для Америки. Она традиционно была лидером, она потеряла эти лидерские позиции. Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ

Рафаэль Гросси подчеркнул, что основным поставщиком ядерных технологий является российская сторона. КНР и РФ в этом вопросе помогает особая модель финансирования, которая дает возможность странам быть более гибкими на международных рынках. Эксперт добавил, что слышал о том, что министр по энергетике США Дженнифер Грэнхолм упоминала о том, что Сша намерены вернуть себе лидерские позиции. В МАГАТЭ полагают, что сейчас администрация Белого дома принимает "интересные" решения для того, чтобы поддержать ядерную энергетику.

Глава МАГАТЭ допускает наличие свидетельств подготовки КНДР ядерного испытания.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment