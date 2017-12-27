Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Глава ГУ МВД рассказал, что в отделах полиции хранится тысячи литров алкогольной продукции
Вчера, 16:43
0
Shdaria
432

Глава ГУ МВД рассказал, что в отделах полиции хранится тысячи литров алкогольной продукции

0
 
 

Глава петербургского МВД рассказал, что большое количество конфискованной продукции негде хранить.

Глава ГУ МВД по Петербургу и области Сергей Умнов в рамках ежегодного доклада о работе перед ЗакСом поделился проблемой. Умнов рассказал, что конфискованный алкоголь негде хранить.

Он отметил, что изымая большое количество алкогольной продукции полицейские сталкиваются с проблемой ее хранения. Умнов рассказал, что в 2017 году было изъято 200 тысяч литров алкоголя. Его должны были сразу забрать, однако у Росалкогольрегулирования не хватает потенциала.
 
Также он сообщил, что в настоящее время в подвалах отделов полиции находятся тысячи литров спиртного, которое так и не забрали.
 
 
Теги: мвд , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

Оставить комментарий

Загрузка...
5