Глава ГУ МВД рассказал, что в отделах полиции хранится тысячи литров алкогольной продукции

Глава петербургского МВД рассказал, что большое количество конфискованной продукции негде хранить.

Глава ГУ МВД по Петербургу и области Сергей Умнов в рамках ежегодного доклада о работе перед ЗакСом поделился проблемой. Умнов рассказал, что конфискованный алкоголь негде хранить.

Он отметил, что изымая большое количество алкогольной продукции полицейские сталкиваются с проблемой ее хранения. Умнов рассказал, что в 2017 году было изъято 200 тысяч литров алкоголя. Его должны были сразу забрать, однако у Росалкогольрегулирования не хватает потенциала.