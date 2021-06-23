Глава ФРС США заявил, что возможный отказ России и Китая от доллара не повлияет на валюту

Джером Пауэлл не видит угрозы для национальной безопасности в случае отказа Москвы и Пекина от доллара.

Глава американской Федеральной резервной системы заявил, что возможный отказ России и Китая от доллара не повлияет на валюту. Такое заявление Джером Пауэлл сделал во время выступления на слушаниях в подкомитете Палаты Представителей Конгресса США. Законодатели спросили у эксперта о том, каких последствий стоит Вашингтону ждать, если Москва и Пекин перестанут использовать в своих операциях американскую валюту. Гость не считает, что эта ситуация создаст угрозу для национальной безопасности.

Доллар является мировой резервной валютой. В действительности нет валюты, которая была бы близка к тому, чтобы конкурировать. Это все благодаря нашим демократическим институтам, достижениям по низкому уровню инфляции, открытым рынкам капитала Джером Пауэлл, глава ФРС США

Напомним, что в марте текущего года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что следует постепенно отходить от использования международных платежных систем, которые контролируются Западом. Чиновник видит снижение санкционных рисков за счет укрепления государственной технологической самостоятельности и перехода к проведению расчетов в национальных валютах, а также мировых, альтернативных американскому доллару.

Впервые с 8 июня доллар вырос до 73 рублей.

Видео: Youtube/CNBC Television