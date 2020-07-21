Глава ФБР предупредил об угрозе атаки в США, похожей на теракт в "Крокусе"

Кристофер Рей оценил террористическую угрозу для США.

Глава американского Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил, что тревогу вызывает возможность террористической атаки в США, похожей на теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Такую позицию иностранный специалист огласил перед местными законодателями, выступая на слушаниях профильного комитета по ассигнованиям Сената конгресса США.

Еще до 7 октября в США уже был повышенный риск насилия... Но сейчас, помимо этого, все большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения здесь, на родине, которая мало чем может отличаться от атаки ИГ*, которую мы видели в российском концертном зале еще в марте. Кристофер Рей, глава ФБР

Напомним, что теракт в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В этот день нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям, а также подожгли зрительный зал. Жертвами трагедии стали 145 человек. Обвиняемыми по уголовному делу сейчас проходят 12 человек.

ФБР заявило, что серьезно относится к угрозам "Аль-Каиды"* и ИГ* напасть на США.

* ИГ, "Аль-Каида"- запрещенные на территории России террористические, экстремистские организации

Фото и видео: YouTube / CBS News