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Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него

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Александр Волга сообщил о том, что на него не было атаки.

Глава города Энергодара, расположенного на территории Запорожской области, опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него. В социальных сетях Александр Волга  рассказал подписчикам и жителям региона о том, что в настоящее время отлично себя чувствует и продолжает выполнять рабочие обязанности. Эксперт добавил, что контролирует все вопросы, касающиеся жизни населенного пункта.

Та неправда, которая несется из СМИ Украины, по поводу того, что на меня совершено нападение и я нахожусь практически в критическом состоянии, сами прекрасно видите, что это неправда.

Александр Волга, глава Энергодара

В Энергодаре заявили, что экс-директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: александр волга, запорожская область, запорожье, покушение на убийство, энергодар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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