Глава Энергодара опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него

Александр Волга сообщил о том, что на него не было атаки.

Глава города Энергодара, расположенного на территории Запорожской области, опроверг сообщения украинских СМИ о нападении на него. В социальных сетях Александр Волга рассказал подписчикам и жителям региона о том, что в настоящее время отлично себя чувствует и продолжает выполнять рабочие обязанности. Эксперт добавил, что контролирует все вопросы, касающиеся жизни населенного пункта.

Та неправда, которая несется из СМИ Украины, по поводу того, что на меня совершено нападение и я нахожусь практически в критическом состоянии, сами прекрасно видите, что это неправда. Александр Волга, глава Энергодара

В Энергодаре заявили, что экс-директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти