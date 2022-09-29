Глава ЕК фон дер Ляйен: санкции ЕС лишат Россию дополнительно семи миллиардов евро доходов

В ЕС рассказали, что документ находится на согласовании постпредов ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что новые антироссийские западные санкции лишат Москву дополнительно семи миллиардов евро доходов. Этой суммы страна лишится из-за введения запрета на импорт товаров. По информации от чиновницы, на текущий момент инициатива руководства ЕК поступит на обсуждение стран-участниц Евросоюза. Вопрос будет изучаться на уровне постоянных представителей ЕС. В случае одобрения и согласования дополнительных санкций постпредами, новый пакет официально утвердят на министерском уровне. Далее эти запреты будет официально опубликованы в профильном журнале Евросоюза. Это позволит правкам вступить в законную силу.

Напомним, что принятие санкций ЕС возможно только единогласным решением всех стран-участниц. Любая из 27 государств имеет право заблокировать решение еще на этапе согласия.

Глава ЕК Еврокомиссия предложила новый пакет санкций против России.

Фото и видео: European Commission