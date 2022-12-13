Глава ЕК фон дер Ляйен надеется, что ЕС согласует лимит цены на газ в ближайшие дни

Урсула фон дер Ляйен рассказала о плане по работе механизма ЕС по урегулированию энергетического кризиса.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду на то, что Евросоюз согласует лимит стоимости на российский газ в рамках механизма коррекции рынка в ближайшие дни. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на пресс-конференции перед журналистами в Брюсселе.

Я очень надеюсь, что мы придем к заключению в течение следующих дней. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Эксперт пояснила, что внеочередное заседание совета министров энергетики стран ЕС запланировано на 13 декабря. Еще 22 ноября руководство ЕК предложило сформировать на территории регионального содружества временный механизм корректировки рынка газа в качестве меры для борьбы с энергетическим кризисом.

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Фото и видео: YouTube / phoenix