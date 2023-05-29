Глава ЦБ: цена товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты

Эльвира Набиуллина указала на то, что продажа должна быть по правилам справедливой конкуренции.

Стоимость товара на российских маркетплейсах не должна меняться в зависимости от способа оплаты. Соответствующее заявление сделала глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на конференции "Фокус на клиента". Чиновница из Центрального банка страны заметила, что в противном случае властям будет сложно отследить злоупотребления в сфере цифровых продаж.

Потому что цена продукта или услуги - это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений и так далее. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

