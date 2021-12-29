Глава Башкирии Хабиров назвал "недоумками" тех, кто выступает против помощи беженцам из ЛНР и ДНР

На сегодняшний день в Башкирии действует несколько пунктов временного размещения. Там беженцы смогут получить еду, пройти тест на коронавирус и многое другое.

Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал "недоумками" тех, кто выступает против помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он упомянул в ходе оперативного совещания в понедельник, 21 февраля.

Хабиров выразил благодарность жителям республики, которые оказали поддержку беженцам. Он подчеркнул, что у них "доброе сердце и высокая ответственность".

Хотя моральных недоумков тоже встречается, но их в меньшинстве намного, и мы на них смотрим с жалостью и иронией. Радий Хабиров, глава Башкортостана

На сегодняшний день в Башкирии действует несколько пунктов временного размещения. Там беженцы смогут получить еду, пройти тест на коронавирус и многое другое. Планируется принять порядка 2 тысяч человек. Они должны приехать в республику уже завтра.

Ранее мы сообщили, что в Волгоградскую область прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса.

Видео: YouTube / Правительство Республики Башкортостан