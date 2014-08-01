Гладков сообщил о двух погибших и трех пострадавших при обстреле Шебекино

Травмы получили 35-летний мужчина и две женщины в возрасте 37 и 80 лет.

Во вторник, 15 ноября, губернатор Белгородской области Гладков рассказал, что в результате ударов по городу Шебекино погибли мужчина и женщина, а также пострадали три человека. Их доставили в больницу с осколочными ранениями. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Травмы получили 35-летний мужчина и две женщины в возрасте 37 и 80 лет. Позднее в местном телеграм-канале "Секундочку" заявили, что 80-летняя женщина сконачалась. Гладков уточнил, что "основной прилет снарядов пришелся на двухэтажный жилой дом. В нем повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах ударной волной выбиты окна. Поясню: в 50-ти метрах от домов находится школа. Никаких стратегически важных объектов нет".

По словам губернатора, снаряды повредили газовую трубу, аварийные бригады уже начали работу по восстановлению.

Фото: Telegram / Baza



