Гипермаркет "Лента" в Ленобласти внедрил первый в регионе сервис по сбору пластика и алюминия

Жители могут сдать использованные тары во Всеволожске.

Первый в Ленобласти пандомат для сбора пластиковых и алюминиевых отходов появился в гипермаркете "Лента", распложенном во Всеволожске. Об этом сообщила пресс-служба сети магазинов.

Теперь жители региона могут сдать на переработку бутылки, банки, и другие ПЭТ-отходы по адресу: Дорога жизни, д. 6. Предварительно срывать этикетки или сминать утилизированное не обязательно. После утилизации использованные тары будут перерабатываться на кузьмоловском заводе.

Директор по PR компании "Лента" Мария Филлипова отметила, что пандоматы уже внедрены в 9 гипермаркетах по всей стране.

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Фото: Lenta.ru