Гибкие условия, льготы и дистанционный сервис: темпы кредитования малого бизнеса на Северо-Западе продолжают расти

По итогам 2018 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал малому бизнесу более 54 млрд заёмных средств, из них 30 миллиардов – предпринимателям Северной столицы. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка – директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников.

Корпоративное кредитование остается одним из основных драйверов роста. В целом Северо-Западный банк в 2018 году выдал предпринимателям региона почти 950 млрд рублей. Большую часть – свыше 640 миллиардов – получил бизнес Петербурга. Основными заемщиками остаются крупные предприятия, однако прирост в сегменте малого бизнеса не может не впечатлять.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка, директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу:

Просто вдумайтесь в цифры 54 млрд рублей кредитование малого бизнеса на территории Северо-Западного региона. Увеличение на 51% относительно прошлого года. В СПб из этих 54 млрд – 30 млрд – это кредитование малого бизнеса в Петербурге

По словам банкира, высокие темпы финансирования этого сегмента связаны с развитием предодобренного кредитования, индивидуальным подходом к каждой сделке, а также льготными программами, которые реализуются совместно с профильными ведомствами – Министерством экономического развития, промышленности и торговли, сельского хозяйства. По отдельным таким ссудам при соблюдении определенных условий ставка может начинаться от 3% годовых. Кроме того, в прошлом году Сбербанк проанализировал процесс предоставления банковских гарантий. В итоге сократились сроки: теперь гарантию можно оформить в день обращения. И значительно снизилась комиссия. В целом в 2018 году банк выдал более 1,5 тыс. гарантий.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка, директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу:

У нас появился такой продукт как кредитование за 1 день для малого бизнеса, у нас соответственно появились выездные клиентские менеджеры, которые не ждут клиента малого бизнеса в офисе, а анализируют базу и едут к клиенту малого бизнеса и на месте ведения бизнеса занимаются или оформлением заявки на кредит или открытием расчетного счета

Кстати, в прошлом году малый бизнес открыл в банке более 70 тысяч новых счетов. Больше половины из них – предприниматели Петербурга. Подавляющее большинство оформляют дистанционно. Своей главной задачей на 2019 год Сбербанк считает дальнейшее улучшение сервиса для малого бизнеса и главное – упростить процесс взаимодействия предпринимателей и банка.