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Германия может включить "Северный поток - 2" в список санкций в случае вторжения России на Украину

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Россия стянула к границам Украины более 100 тыс. военных, заявили в МИД ФРГ.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время выступления в Бундестаге заявила, что Германия готова включить газопровод "Северный поток - 2" в список санкций в случае вторжения России на Украину.

Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость.

Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

По ее словам, России по непонятным причинам к границам Украины стянула более 100 тыс. военных. Силы были размещены в Белоруссии.

Ранее мы сообщали, что Белый дом решил пока отказаться от введения санкций против Путина. 

Видео: YouTube / phoenix

Теги: газопровод северный поток 2, россия и украина, санкции против россии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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