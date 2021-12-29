Германия может включить "Северный поток - 2" в список санкций в случае вторжения России на Украину

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время выступления в Бундестаге заявила, что Германия готова включить газопровод "Северный поток - 2" в список санкций в случае вторжения России на Украину.
Да, мы стремимся в любое время к диалогу, но в свете нынешней ситуации требуется жесткость.
Анналена Бербок, глава МИД ФРГ
По ее словам, России по непонятным причинам к границам Украины стянула более 100 тыс. военных. Силы были размещены в Белоруссии.
Ранее мы сообщали, что Белый дом решил пока отказаться от введения санкций против Путина.
Видео: YouTube / phoenix
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