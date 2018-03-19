Георгий Полтавченко высказался в адрес петербургского президента и одобрил активность жителей Северной столицы

Градоначальник Петербурга доволен решением россиян, проголосовавших за Владимира Путина.

Губернатор Санкт-Петербурга выступил перед журналистами с результатами выборов президента России. Глава города остался доволен активность жителей Северной столицы. по его мнению, они показали высокий уровень гражданской ответственности. На избирательные участки пришли 64-65 процентов местных жителей. Более 67 процентов отдали свои голоса за Владимира Путина.

Самое главное – выборы состоялись, прошли спокойно, по-деловому, это показывает политическую зрелость петербуржцев Георгий Полтавченко, губернатор СПб

Политик отметил, что победу одержал “наш земляк”: так он охарактеризовал действующего президента России. Полтавченко напомнил, что за те 17 лет, пока лидер находится у “руля страны”, в России увеличилась продолжительность жизни в среднем на 15 лет, в 9 раз поднялся уровень валового регионального продукта, а также в 3 раза сократилось количество бедных людей.

Можно посмотреть в окно и понять, что изменилось за это время. Результат положительный.Можно просто в окно посмотреть и увидеть, чем отличается Петербург 2000-х годов от Петербурга сегодня. Другое качество жизни, которое говорит само за себя Георгий Полтавченко, губернатор СПб

Видео: YouTube/Мойка 78

