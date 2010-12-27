Георгий Полтавченко: Количество креативных пространств для молодежи в Петербурге выросло почти в 10 раз

Об этом петербургский губернатор рассказал участникам молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

Накануне губернатор Петербурга Георгий Полтавченко стал почетным гостем Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме". В ходе мероприятия он рассказал о Северной столице и ответил на вопросы участников.

По словам Георгия Полтавченко, в Петербурге за пять лет почти в 10 раз выросло количество креативных пространств. Отметим, что под культурные пространства город предоставляет здания бывших предприятий в старых промзонах.

Стоит сказать, что в Северной столице работает бизнес-инкубатор "Ингрия", по специальной программе он сотрудничает с петербургскими вузами. Также планируется создание иннограда "Хайпарк ИТМО". Здесь предполагается открыть более 6 тысяч высокотехнологичных рабочих мест, 50 международных лабораторий и пять инновационных производств.

Фото: gov.spb.ru