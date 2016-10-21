Генштаб Украины показал первое применение дрона Bayraktar в Донбассе

Приказ о применении беспилотника отдал главнокомандующий ВС Украины.

Генеральный штаб вооруженных сил Украины показал первое боевое применение беспилотного летательного аппарата Bayraktar турецкого производства в Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на официальной странице ведомства в социальной сети Facebook.

Из заявления следует, что приказ задействовать БПЛА отдал главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный. Отмечается, что применение дрона было необходимо для уничтожения гаубицы.

Для принуждения противника к прекращению огня по приказу командующего ВСУ был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересек линии столкновения и уничтожил одну пушку. из заявления Генштаба ВСУ

Подчеркивается, что уничтоженное артиллерийское орудие около часа обстреливало позиции украинских военных вблизи населенного пункта Гранитное. В результате этого один человек погиб, еще одного ранило.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтон предложили Анкаре купить истребители F-16.

Видео: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ