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Генпрокуратура сообщила о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты
Сегодня, 11:52
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matveyvn

Генпрокуратура сообщила о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты

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Всего в ходе проверки было зафиксировано 600 нарушений.

Генпрокуратура сообщила о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты. Ведомство провело соответствующий мониторинг вместе с ФАС, сообщили в пресс-службе.

Прокуроры работали по сообщениям о нарушении закона о ценообразовании. Отмечается, что в Хакасии, Башкортостане, Забайкальском и Алтайском краях, в Липецкой, Нижегородской, Курской, Калужской и Курганской областях, в Москве удалось добиться снижения цен или предотвратить их рост.

Всего в ходе проверки было зафиксировано 600 нарушений в ценообразовании продуктов.

Ранее мы писали, что аналитики прогнозируют рост цен на продукты в 2021 году.

Фото: pixabay.com

Теги: генпрокуратура, фас, цены на продукты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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