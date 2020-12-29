Всего в ходе проверки было зафиксировано 600 нарушений.

Генпрокуратура сообщила о борьбе с необоснованным ростом цен на продукты. Ведомство провело соответствующий мониторинг вместе с ФАС, сообщили в пресс-службе.

Прокуроры работали по сообщениям о нарушении закона о ценообразовании. Отмечается, что в Хакасии, Башкортостане, Забайкальском и Алтайском краях, в Липецкой, Нижегородской, Курской, Калужской и Курганской областях, в Москве удалось добиться снижения цен или предотвратить их рост.

Всего в ходе проверки было зафиксировано 600 нарушений в ценообразовании продуктов.

Ранее мы писали, что аналитики прогнозируют рост цен на продукты в 2021 году.

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