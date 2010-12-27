Геннадий Орлов выступил с отчетом о социально-экономическом развитии Выборгского района за 2018 год

Доклад отразил не только значимые события ушедшего года.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов выступил с отчетом о социально-экономическом развитии муниципального образования "Выборгский район" за 2018 год.

Доклад отразил не только значимые события ушедшего года. Проводился анализ текущей ситуации в экономике муниципального образования, сопоставление показателей с предыдущими годами. Был дан отчет, где предоставлены подробные таблицы, графики, диаграммы, а также иная информация, дополняющая основную часть документа.

Подводя итоги о состоянии экономики, которая, в свою очередь, как известно, является базисом для политики, Геннадий Орлов отметил:

Качество жизни населения во многом зависит от стабильной работы предприятий, традиционно формирующих экономический ресурс района. Этот потенциал Выборгского района складывался годами и сегодня обеспечен многоотраслевой структурой экономики, высоко конкурентными предприятиями. Доля прибыльных организаций в экономике района стабильно превышает 70%. За 2018 год объем промышленной продукции собственного производства вырос на 16%. Выборгский район стабильно обеспечивает 7% регионального валового продукта, занимая 3 строчку областного рейтинга. По объему реализованной сельхозпродукции Выборгский район занимает 2 место из 18 районов Ленинградской области. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

В отраслевой структуре района, по оценке за 2018 год, ведущими видами экономической деятельности являются: промышленность (50%), транспортировка и хранение (23%), оптовая и розничная торговля (14%), сельское и лесное хозяйство (6%).

В промышленном секторе доминирующую позицию (более 80%) в промышленности занимают обрабатывающие производства. Предприятия Выборгского района добывают около 60% прочих полезных ископаемых и производят более 50% бумаги и бумажных изделий, производимых в Ленинградской области. Весомый вклад в обеспечение положительной динамики развития промышленности внесли, ПАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Интернешнл Пейпер", ООО "Роквул – Север", ООО "ТехноНиколь – Выборг" и другие.

Рост показателей отмечен в транспортно-логистическом комплексе района. Ежегодно в портах Выборгского района перерабатывается около 80 тысяч тонн грузов, из них доля нефти и нефтепродуктов составляют более 80%. Основной объем грузооборота среди портов Выборгского района приходится на морской порт Приморск.

Выборгские аграрии лидируют в Ленинградской области по ряду показателей. Всоставе региональных показателей доля Выборгского района составляет: 82% по улову товарной рыбы, 47% - по выращиванию рыбы, 38% по яйцепроизводительности. За последние четыре года наблюдается устойчивая тенденция роста сельскохозяйственного производства. Бюджетная поддержка на развитие сельского хозяйства района из всех уровней бюджета за 4 последних года составила - 1 млрд. 427 с половиной млн. рублей!

Состояние и развитие малого и среднего бизнеса в Выборге и Выборгском районе является одной из главных реперных точек. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений последних лет. Для этого нормативно установлен ряд преференций, имеется необходимая инфраструктура поддержки. Местные преференции и льготы были установлены администрацией совместно с депутатским корпусом.

На развитие малого и среднего предпринимательства Выборгского района за последние пять было выделено 211 миллионов рублей. Это приносит свои, не только зримые, но и финансово ощутимые, результаты. На территории Выборгского района осуществляют деятельность более 6,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. За период с 2015 года количество индивидуальных предпринимателей выросло до цифры свыше 4 тысяч человек - или на 7,3%. В городах, больших и малых населенных пунктах района работает около 5 тысяч частных магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

За последние годы в экономике района отмечено улучшение финансового положения ряда предприятий и отраслей. В этом, одном из главных наших достижений, - целиком и полностью заслуга руководителей наших предприятий и организаций, их трудовых коллективов.

Сравнительный анализ показателей за период с 2014 по 2018 год свидетельствует:

- с 2014 года экономика в конкретном Выборгском районе Ленинградской области вырола в объемах в полтора раза,

- за этот же период прибыль предприятий увеличилась более чем вдвое,

- рост промышленного производства за прошедший год составил 16%.

Выборгский район на протяжении многих лет по-прежнему остается инвестиционно привлекательным. Только в 2018 году новые инвесторы вложили 21,2 млрд. рублей на реализацию масштабных проектов по строительству комплексов по сжижению газа и расширению существующих портовых мощностей.

Уже в этом году ожидается ввод в эксплуатацию двух мощных комплексов по производству и перегрузке сжиженного газ, построенных ЗАО "Криогаз-Высоцк" и ООО "Газпром-инвест". Это даст прирост более 600 новых рабочих мест и, соответственно, пополнение консолидированного бюджета.

Растут объемы жилищного строительства в Выборгском районе. За 4 года объем предоставленных банками ипотечных кредитов вырос в два с половиной раза!

В прошлом 2018 году он составил около 1,9 млрд. руб. Сумма ипотечного кредита, выданного в прошлом году населению, более чем в три раза превысила прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета города Выборга на этот год! Сравнение, убедительно говорящее о том, что в Выборге и Выборгском районе жить становится привлекательно.

Развитие экономики района, реализация новых инвестиционных проектов на нашей территории, дополнительные рабочие места свидетельствуют о социально – экономической стабильности на нашей территории и ее динамичном развитии.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО