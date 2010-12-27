Геннадий Орлов обсудил с коллегами из Финляндии организацию новых морских путей между Выборгом и Коткой

Итогом мероприятия стало подписание Соглашения о намерениях сотрудничества сторон в сфере туризма.

Сегодня глава районной администрации Геннадий Орлов в составе выборгской делегации находится с рабочим визитом в г. Котка (Финляндия). Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

Встреча сторон посвящена вопросу о перспективах организации водных туристических маршрутов между Выборгом и Коткой. Итогом мероприятия стало подписание Соглашения о намерениях сотрудничества сторон в сфере туризма.

Среди участников встречи Посол России в Финляндии Павел Кузнецов, представители администрации МО "Выборгский район", ООО "Порт Логистик", мэрии г. Котка, порта "ХаминаКотка" и другие.

Напомним, с инициативой по организации регулярного пассажирского сообщения между двумя городами выступила генеральный директор ООО "Порт Логистик" Ольга Ансберг осенью 2018 года. В частности, была запланирована разработка пассажирских и круизных рейсов Котка - Выборг, в том числе в зимний период.

Сегодня мы стали участниками события важного для жителей по обе стороны границы. Организация международного водного сообщения между Выборгом и Коткой предоставит дополнительную возможность совершать морскую прогулку в один из красивейших городов Финляндии. Кроме того, реализация этой идеи привлечет больше туристов в наш город и, как следствие, послужит экономическому развитию Выборгского района. Бесспорно, подписание Соглашения и реализация проекта еще больше укрепит дружественные связи между городами. сказал Геннадий Орлов

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО