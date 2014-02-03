Генконсульство РФ в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации россиян из-за пожаров

Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, который оказывал помощь в тушении пожара.

Генконсульство России в Анталье сегодня, 30 июля, сообщило, что в результате лесных пожаров нет пострадавших среди российских граждан в районе курортного Мармариса. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что погиб один турецкий гражданин, который помогал в тушении пожара. Однако есть информация, что имеются пострадавшие из-за угарного газа.

Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает. По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет, - говорится в сообщении.

При этом генконсульство России в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации россиян, которые находятся в пожароопасных регионах Турции.

"Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации", - сообщили в российский дипмиссии.

Ранее мы писали, что в Турции было локализовано 42 очага возгорания из 63.

Видео: YouTube / Disaster Compilations