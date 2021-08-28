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Томас Буссьер заявил о скором превосходстве Китая над Россией по уровню ядерной угрозы

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Генерал-лейтенант ВВС США считает, что военные силы Китая обойдут Россию в ближайшие годы.

В США заявили, что Китай обойдет Россию по уровню ядерной угрозы. Такое мнение высказал генерал-лейтенант ВВС США Томас Буссьер. Об этом сообщили в "ТАСС" 28 августа.

По мнению Буссьера, Китай превзойдет Россию в ближайшие годы. Это произойдет на фоне не только большого количества ядерных боеголовок, но и по причине "принятия их с технической точки зрения" Китаем. 

Представитель американских военных сил считает, что у США не налажен механизм ведения диалога с Китаем. Поэтому устранить недопонимание в этом вопросе будет трудно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что глава NASA заявил, что США находятся в состоянии космической гонки с Китаем.

Видео: YouTube / The Mitchell Institute for Aerospace Studies

 

 

Теги: китай, россия, сша, ядерная угроза
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Новости России,

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