Томас Буссьер заявил о скором превосходстве Китая над Россией по уровню ядерной угрозы

Генерал-лейтенант ВВС США считает, что военные силы Китая обойдут Россию в ближайшие годы.

В США заявили, что Китай обойдет Россию по уровню ядерной угрозы. Такое мнение высказал генерал-лейтенант ВВС США Томас Буссьер. Об этом сообщили в "ТАСС" 28 августа.



По мнению Буссьера, Китай превзойдет Россию в ближайшие годы. Это произойдет на фоне не только большого количества ядерных боеголовок, но и по причине "принятия их с технической точки зрения" Китаем.



Представитель американских военных сил считает, что у США не налажен механизм ведения диалога с Китаем. Поэтому устранить недопонимание в этом вопросе будет трудно.

Ранее на Piter.tv сообщили, что глава NASA заявил, что США находятся в состоянии космической гонки с Китаем.

Видео: YouTube / The Mitchell Institute for Aerospace Studies