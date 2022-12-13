Генерал США Милли: Пентагон не видит значимых признаков подготовки наступления РФ на Киев

Глава КНШ оценил обстановку вокруг Артемовска.

Амерканский генерал Марк Милли рассказал о том, что Пентагон не видит значимых признаков подготовки наступления Вооруженных сил России на украинскую столицу - Киев. Соответствующей информацией с журналистами в Брюсселе поделился председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США по результатам проведенного заседания контактной группы по оказанию поддержки киевского режима. Генерал пояснил, что у страны на текущий момент нет никаких доказательств того, что Москва готовится атаковать столицу соседнего государства.

Всегда есть потенциальные угрозы. Очевидно, есть угроза удара с воздуха, ракетного удара. Я бы никогда не стал сбрасывать со счетов возможности России атаковать Киев. Но на данный момент мы не видим значимых признаков и сигналов. Марк Милли, генерал США

Специалист полагает, что в настоящее время основные бои идут в районе города Артемовска (украинское название - Бахмут). Марк Милли объяснил прессе, что говорит о боях на истощение. Вашингтон внимательно следить за обстановкой в регионе и планирует и далее обеспечивать Вооруженные силы Украины запрашиваемыми местными властями видами западных вооружений. Генерал ответил на вопрос о том, скапливает ли Россия значительные силы для нанесения массированного воздушного удара. Таких признаков США не видят. Однако у Москвы остается достаточный запас авиации и большой потенциал.

В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией.

Фото и видео: YouTube / CBS News