Генерал Бенек: Польшу расстреляют как утку из-за отсутствия хорошей системы ПВО

Мечислав Бенек оценил планы правительства Польши по модернизации армии.

Польский отставной генерал Мечислав Бенек в эфире местной радиостанции Тok.fm признался в том, что даже оснащение современным боевым оборудованием не обеспечит европейскую страну должной противовоздушной защитой. Соответствующее заявление эксперт сделал во время полевого брифинга. Он прокомментировал объявленные правительством в Варшаве планы по необходимым военным закупкам.Польша намерена модернизировать собственную армию. По словам генерала, власти хотят создать у населения впечатление, что за несколько лет ВС Польши смогут обеспечить хорошую и мощную защиту от "агрессивных планов Владимира Путина". По словам Бенка, даже если правительство сможет реализовать планы по снабжению солдат видами современного оружия, то следует помнить о защите этих войск от атак с воздушного пространства.

И тут у нас проблема. Без зенитного прикрытия, когда мы разместим боевые бригады в поле, противник будет стрелять по ним, как по уткам! Мечислав Бенек, генерал Польши

Эксперт подчеркнул, что на реализацию заявленных польским правительством программ властям потребуется до десяти лет, а модернизация армии обойдется стране в большую цену.

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Фото и видео: www.tokfm.pl

