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Гендиректор таможенного терминала ЗАО "Восход" прокомментировал последствия введения санкций России в отношении Эстонии
Сегодня, 11:55
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KaterinaKono13

Гендиректор таможенного терминала ЗАО "Восход" прокомментировал последствия введения санкций России в отношении Эстонии

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В своем комментарии для Piter.TV Евгений Смирнов отметил, что при наличии санкций потери происходят с обеих сторон.

Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену санкций и устранение российских контрмер. К подобному решению Сависаар пришел после того, как узнал об уничтожении 72 тонн прибалтийской рыбы, ликвидированной на границе.

Редакция Piter.TV связалась с генеральным директором таможенного терминала ЗАО "Восход" Евгением Смирновым, который поделился своим мнением о введенных санкциях и их последствиях.

Санкции сильны с точки зрения политической, но реально санкционные товары поступают на российский рынок через Белоруссию и прочими контрабандными путями.

сказал Смирнов

Также он отметил, что при наличии санкций потери происходят с обеих сторон.

Для Эстонии в десятилетней перспективе санкции, с учетом строительства новых портов в России и переориентирования логистических потоков с портов Прибалтики напрямую в нашу страну, очень больно ударят по Эстонии и Прибалтийским странам в целом.

добавил гендиректор таможенного терминала

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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