Гендиректор таможенного терминала ЗАО "Восход" прокомментировал последствия введения санкций России в отношении Эстонии

Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену санкций и устранение российских контрмер. К подобному решению Сависаар пришел после того, как узнал об уничтожении 72 тонн прибалтийской рыбы, ликвидированной на границе.
Редакция Piter.TV связалась с генеральным директором таможенного терминала ЗАО "Восход" Евгением Смирновым, который поделился своим мнением о введенных санкциях и их последствиях.
Санкции сильны с точки зрения политической, но реально санкционные товары поступают на российский рынок через Белоруссию и прочими контрабандными путями.
сказал Смирнов
Также он отметил, что при наличии санкций потери происходят с обеих сторон.
Для Эстонии в десятилетней перспективе санкции, с учетом строительства новых портов в России и переориентирования логистических потоков с портов Прибалтики напрямую в нашу страну, очень больно ударят по Эстонии и Прибалтийским странам в целом.
добавил гендиректор таможенного терминала
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