Гендиректор таможенного терминала ЗАО "Восход" прокомментировал последствия введения санкций России в отношении Эстонии

В своем комментарии для Piter.TV Евгений Смирнов отметил, что при наличии санкций потери происходят с обеих сторон.

Экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену санкций и устранение российских контрмер. К подобному решению Сависаар пришел после того, как узнал об уничтожении 72 тонн прибалтийской рыбы, ликвидированной на границе.

Редакция Piter.TV связалась с генеральным директором таможенного терминала ЗАО "Восход" Евгением Смирновым, который поделился своим мнением о введенных санкциях и их последствиях.

Санкции сильны с точки зрения политической, но реально санкционные товары поступают на российский рынок через Белоруссию и прочими контрабандными путями. сказал Смирнов

Также он отметил, что при наличии санкций потери происходят с обеих сторон.