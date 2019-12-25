Гендиректор "Торговый Дом А.П.Иванов" может стать фигурантом уголовного дела о краже документов

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Гендиректор предприятия социального питания ООО "Торговый Дом А.П.Иванов" в Петербурге Юрий Иванов может стать фигурантом уголовного дела о краже документов. По предварительной информации, во время проведения оценки по поручению прокуратуры в школе № 603 сотрудниками Управления социального питания он похитил документы сотрудника контрольного органа с целью сокрытия нарушений. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Фрунзенского района.

Согласно полученным от источника сведениям, в 7-ое отделение УМВД во Фрунзенском районе поступило заявление о преступлении, которое предположительно мог совершить Юрий Иванов. По словам заявителя, состоявшего в группе Управления социального питания (УСП) Петербурга, 12 ноября, во время проведения мероприятий, инициированных прокуратурой, в помещении общеобразовательной школы № 603 Фрунзенского района, гендиректор ООО "Торговый Дом А.П.Иванов" похитил паспорт и договор оказания услуг у представителя контрольного органа, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Описанные события произошли в присутствии двух специалистов подконтрольного УСП учреждения "Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья — "СОЦПИТ", у которых Иванов якобы похитил служебные удостоверения.

Заявитель потребовал от полиции возбудить уголовное дело по ст. 325 УК РФ (Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия). Копия заявления есть в распоряжении нашей редакции.

Ранее портал "Фонтанка" сообщал об инициированных надзорным органом проверочных мероприятий УСП в отношении отдельных предприятий питания в Петербурге, в число которых попало и ООО "Торговый Дом А.П. Иванов".

В список на проверку также попали и другие компании как ООО "Серна", АО "Столовая №14", АО "Фирма "Флоридан", АО "КСП "Охта"", ООО "Альфа-Провиант", АО "Артис-Детское питание", ранее становившиеся фигурантами расследований СМИ о наличии "картелей" на рынке соцпитания, а также упоминались в отчетах ФАС о возможных картельных сговорах.

ООО "Торговый Дом А.П.Иванов" является поставщиком питания в школу № 603 Фрунзенского района, что подтверждается на официальном сайте предприятия. Согласно сервису "Руспрофайл", организация Юрия Иванова является крупнейшим поставщиком питания в указанную школу, имея 7 госконтрактов на сумму почти 22 млн рублей.

Последний контракт был заключен 30 октября, накануне выполнения УСП Петербурга поручения прокуратуры. Сумма соглашения "ТД А.П.Иванов" со школой № 603 на организацию питания составил почти 8,8 млн рублей.

Не исключено, что поведение гендиректора предприятия Юрия Иванова может быть связано с попыткой сокрытия нарушений в ходе проверки условий исполнения контрактов по обеспечению социального питания в школах Петербурга. Подобные действия, если их факт будет доказан, чаще всего направлены на срыв мероприятия. Стоит отметить, что ООО "Торговый Дом А.П.Иванов" неоднократно становилось объектом других проверок, в ходе которых было выявлено как минимум 72 нарушения – об этом свидетельствуют данные из открытых источников.

Учитывая попадание ООО "Торговый Дом А.П.Иванов" в список организаций на проведение оценки по поручению надзорного органа вместе с компаниями, замеченными в картельных сговорах на рынке соцпитания, контролирующие органы могут подозревать ТД в картельных связях.

После заявления об инциденте с поведением Иванова, к компании привлечено внимание правоохранительных органов, что может повысить внимание и компетентных органов в лице ФАС на деятельность поставщика не только в отношении школы № 603, но и других общеобразовательных учреждений. Информация о возможной попытке срыва мероприятия УСП Юрием Ивановым позволяет сделать вывод о вероятном наличии нарушений в организации питания в школе Петербурга со стороны поставщика.